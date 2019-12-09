رسمياً: الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2019

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكرة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستقام في قطر.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي عن شكل الكرة المعتمدة وتظهر باللون الأبيض الممزوج بالأزرق والأسود والأحمر.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر الجاري بمشاركة 7 فرق.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال السعودي بطل آسيا، السد القطري باعتباره المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في مونديال الأندية 2019 أيضاً، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينغو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.

ويلتقى السد القطري مع هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكي في الدور الثاني.

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزي، مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، وبالتحديد 18 ديسمبر، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتيري الذي سيلتقي الفائز من السد وهينجين سبورت.

ومن المقرر أن يبدأ الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي، يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري.

يذكر أن ريال مدريد كان آخر المتوجين بلقب كأس العالم اللأندية.