رسمياً: كافاني يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عن تمديد عقد المهاجم إيدينسون كافاني حتى صيف العام القادم.

يأتي هذا بعد أن كان من المفترض أن ينتهي عقد هداف منتخب أوروغواي نهاية الموسم بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق.

وسجل كافاني 15 هدفاً مع يونايتد في جميع البطولات، بالرغم من عدم مشاركته أساسياً في مناسبات عديدة.

وخاض كافاني مع مانشستر يونايتد 35 مباراة، صنع خلالها خمسة أهداف لزملائه خلال 1859 دقيقة.

وقال كافاني: "خلال الموسم تطور داخلي حب كبير للنادي وكل ما يمثله، أشعر برابطة كبيرة مع زملائي وكل من يعمل في الفريق.

"الجميع هنا يمنحني دوافع إضافية من أجل تقديم كل شيء، ومعاً نستطيع أن نحقق بعض الأمور المميزة".

بدوره قال أولي غونار سولشاير مدير يونايتد الفني: "كل مدرب يعرف سجل كافاني التهديفي، وعلى المستوى الشخصي منح الفريق الكثير من المزايا.

"عقلية الفوز لديه لا مثيل لها، وتؤثر بطريقة واضحة على كل شيء يقوم به في الملعب وخارجه".

يذكر أن كافاني انضم لمانشستر يونايتد بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.