رسمياً: كانسيلو ينضم لمانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي إتمام تعاقده مع جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس، ليكون ثالث الصفقات الصيفية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم الدولي البرتغالي إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادماً من فالنسيا بعد فترة إعارة قضاها في صفوف إنتر.

وقال بطل درع المجتمع في بيان رسمي أن كانسيلو خضع للكشف الطبي ووقع على عقد يمتد لخمسة مواسم.

وكلفت الصفقة رحيل دانيلو إلى صفوف البيانكونيري إلى جانب مبلغ 30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي يسيطر على الدوري في إنجلترا بعد فوزه بآخر 5 نسخ.

وكان سيتي قد تعاقد مع رودريغو من أتلتيكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقده واستعاد آنخيليتو من آيندهوفن.