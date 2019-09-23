رسمياً: كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جائزة أفضل مدرب في العالم، للألماني يورغن كلوب، بعد إنجازه بقيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وتنافس مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق مع غريميه المحليين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب غوارديولا، قبل أن يحسم الجائزة للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وقدم كلوب أفضل مواسمه على الإطلاق مع الريدز، بقيادته أولاً لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى المرحلة الأخيرة، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، والتغلب هذه المرة على توتنهام بهدفين نظيفين، تعويضاً للهزيمة بنتيجة 1-3 أمام ريال مدريد في نهائي 2018.

وواصل المدرب الألماني نجاحاته مع الريدز منذ توليه المهمة خلفاً لبريندان رودجرز آواخر 2015، بتحقيق لقبه الثاني، والفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، وأمامه فرصة ذهبية لاقتناص الكأس الثالثة عندما يسافر إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للأندية مع بداية فصل الشتاء.