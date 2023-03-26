رسمياً: كونتي يرحل عن توتنهام بالتراضي

البوابة - أعلن توتنهام هوتسبير رحيل الإيطالي أنتونيو كونتي رسمياً بالتراضي ليلة الأحد بعد قرابة عام ونصف قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق.

جاءت هذه التطورات بعد مؤتمر صحفي عقب تعادل سبيرز مع ساوثهامبتون بنتيجة 3-3 في الدوري الإنجليزي اتهم خلاله المدير الفني لاعبيه بالأنانية، كما انتقد ثقافة النادي وافتقارهم لعقلية الانتصار.

ويحتل الفريق اللندني المركز الرابع حالياً في الدوري الإنجليزي، وسيبحث مسؤولوه عن مدرب سيكون الرابع خلال آخر 4 أعوام.

ستيليني يخلف كونتي في قيادة توتنهام

وسيتولى المدرب المساعد كريستيان ستيليني تدريب الفريق بمعاونة ريان مايسون حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس توتنهام دانييل ليفي: "يتبقى أمامنا 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، علينا القتال من أجل التأهل لدوري الأبطال، نحتاج إلى التعاون، على كل فرد تقديم كل ما بجعبته لضمان إنهاء الموسم في أفضل مركز".