رسمياً: لابورتا يؤكد بقاء كومان مع برشلونة

أكد رئيس برشلونة جوان لابورتا بقاء رونالد كومان في منصب المدير الفني للفريق الموسم القادم.

وكان مستقبل الهولندي موضع شكوك كثيرة بعد موسم البارسا المخيب للآمال، وارتبط النادي الكتالوني بالعديد من المدربين في مقدمتهم هانزي فليك.

لكن الأنباء الواردة من الصحف الإسبانية كانت تؤكد أن عجز برشلونة عن إيجاد بديل لكومان سيدفع الإدارة لتجديد الثقة في الهولندي في نهاية المطاف.

ماذا تضمن إعلان بقاء كومان مدرباً لبرشلونة؟

أصدر برشلونة بياناً رسمياً تحدث خلاله الرئيس لابورتا عن تثبيت المدرب في منصبه، حيث قال: "سنعطي استمرارية لعقد رونالد كومان الحالي".

أما عن الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذ هذا القرار، فقال لابورتا: "نحن راضون جداً لأن المحادثات الأخيرة أسفرت عن توحيد معايير ما يجب القيام به خلال الموسم".

وعقد لابورتا اجتماعاً مع كومان الأسبوع الماضي للحديث عن الوضع الحالي، ووفقاً لوسائل الإعلام، فإنه طالبه بأداء أكثر هجومية مع تغيير أسلوب إلى 4-3-3.

هل يبقى كومان في منصبه لأبعد من صيف العام القادم؟

يمتد عقد المدرب الهولندي الحالي في كامب ناو حتى صيف 2022.

وأشار موقع "جول" إلى أن عقد كومان سيمتد لموسم آخر في حال تمكن من قيادة برشلونة لتقديم مستويات مميزة وقوية.

ما آخر التطورات في برشلونة هذا الصيف؟

برشلونة يقوم حالياً بسوق انتقالات قوي يتماشى مع متطلبات مدربه الهولندي، حيث دعّم دفاعه بالتعاقد مع إيريك غارسيا وإيمرسون.

كما تم التعاقد مع سيرجيو أغويرو، وفي الطريق لإنهاء صفقتي جورجينيو فاينالدوم وممفيس ديباي بصورة مجانية.

أما ليونيل ميسي، فهو الآخر على أعتاب تجديد عقده في كامب ناو بعد التوصل إلى اتفاق بين الإدارة واللاعب حول أغلب الشروط.