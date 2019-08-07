رسمياً: لجنة انضباط كاف تعلن الترجي بطلاً لدوري الأبطال

أعلنت لجنة انضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تنصيب الترجي التونسي، بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 2018، واعتبار الوداد المغربي خاسراً.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراها فيما يخص إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مكوناً من بندين هما:

يعتبر الوداد الرياضي خاسراً في مباراة العودة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب الانسحاب من المباراة، و15 ألف دولار نظير استخدام الألعاب النارية.

تذكير السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الإفريقي، وسيلعب الفريق التونسي مباراتيه المقبلتين على أرضه دون جماهير، بسبب استخدام الأدخنة والمشاريخ بشكل مبالغ فيه، وتم تأجيل تنفيذ القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهراً مقبلاً مع غرامة 50 ألف دولار بسبب الأدخنة والمقذوفات والسلوك غير الرياضي من جانب الجماهير.

بهذا تم إغلاق ملف إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإلغاء قرار المكتب التنفيذي، الخاص بإعادة المباراة، لعدم الاختصاص، ومطالبة اللجان المختصة بالنظر في القضية من البداية.

ويحق للترجي والوداد التقدم بتظلمات خلال الأيام القادمة لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط.