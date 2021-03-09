رسمياً: لوف يترك تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اعتذار يواكيم لوف المدير الفني للماكينات عن استكمال عقده مع الفريق لما بعد كأس أوروبا الذي يقام هذا الصيف.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الألماني، وأكد خلاله أن رحيل لوف يأتي كرغبة شخصية من المدير الفني.

وقال لوف: "اتخذت هذه الخطوة بكثير من الحذر والفخر والامتنان، لكن في الوقت نفسه لدي الكثير من الدوافع في البطولة الأوروبية.

"أنا فخور لأن الانخراط في أمر يخص بلدي مميز للغاية بالنسبة لي، ولأني عملت مع أفضل اللاعبين في ألمانيا لمدة حوالي 17 عاماً وساهمت في تطويرهم.

"لا أزال أشعر برغبة قوية ولدي الكثير من الطاقة من أجل بطولة أوروبا في الصيف، سأقدم كل ما في وسعي حتى أجعل الجماهير سعيدة".

وصرح فريتس كيلر من الاتحاد الألماني: "لدي الكثير من الاحترام له، ليس فقط بسبب الإنجازات الرياضية لكن بسبب شخصيته، حقيقة أنه أخبرنا بقراره الآن، ومنحنا الفرصة لمناقشة الأسماء البديلة".

وكشف الصحفي كريستيان فالك أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أو هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ مرشحان لخلافة لوف في تدريب المنتخب.

يذكر أن تقارير سابقة ذكرت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لكلوب مع ليفربول على أن يدرب منتخب ألمانيا خلفاً للوف.