رسمياً: لوكاكو يعود إلى إنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان رسمياً اليوم الأربعاء عن عودة النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من تشيلسي.

وقضى الهداف صاحب الـ 29 عاماً موسماً متواضعاً مع البلوز بعدما تم التعاقد معه مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني من إنتر بالتحديد.

وسيدفع النيراتزوري 8 ملايين يورو كقيمة للإعارة مع إمكانية دفع مبالغ إضافية على شكل محفزات.

وظهر لوكاكو رفقة ستيفن زهانغ رئيس إنتر لتأكيد إتمام الصفقة في مقطع فيديو.

وسأل رجل الأعمال الصيني النجم البلجيكي، هل ستسجل الكثير من الأهداف، ليجيب اللاعب أن هذا ما جاء من أجله.

يذكر أن المهاجم العملاق لم يرتبط بعلاقة جيدةٍ مع المدير الفني توماس توخيل مما أجبر النادي اللندني على التخلي عنه رغم المبلغ الضخم الذي دُفع لجلبه.