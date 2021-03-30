رسمياً: ليفاندوفسكي يغيب عن الملاعب 4 أسابيع

تلقى بايرن ميونيخ ضربة مؤثرة بعد تأكد غياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي لمدة 4 أسابيع عن الملاعب.

ويدخل بايرن فترة مهمة هذا الموسم، عندما يواجه لايبتزيغ في الدوري الألماني، قبل ملاقاة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعدها بأيام.

وأصبح المدرب هانزي فليك في موقف لا يُحسد عليه، بفقدان نجمه الأول خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأعلن بايرن عن غياب ليفاندوفسكي قرابة 4 أسابيع لمعاناته من مشكلة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بولندا.

وسيغيب بذلك صاحب الـ 32 عاماً عن مواجهتي باريس سان جيرمان الأولى في ربع نهائي دوري الأبطال ذهاباً في 7 أبريل القادم، وإياباً في 13 من نفس الشهر.

وهو ما يضع بايرن في ورطة، للتغلب على غريمه الفرنسي الذي سيدخل المواجهة بدافع الثأر من خسارته نهائي النسخة الماضية من البطولة.

يذكر أن ليفاندوفسكي سجل 42 هدفاً في 36 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ في جميع البطولات هذا الموسم.