رسمياً: ليفربول يتعاقد مع إبراهيما كوناتي

أعلن ليفربول تعاقده مع المدافع إبراهيما كوناتي قادماً من لايبتزيغ لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد 2021-2021.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة إنه توصل لاتفاق بشأن ضم إبراهيما كوناتي من لايبزيج بعقد طويل الأجل مع الريدز اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ولم يعلن ليفربول قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية كشفت أن النادي دفع 36 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع لايبزيج.

وعانى ليفربول في الموسم المنصرم من إصابة كل قلوب الدفاع في صفوف الفريق، وأبرزهم الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، الذي أنهى موسمه مبكراً.

إبراهيما كوناتي يغادر لايبتزيغ بعد 4 مواسم قضاها في الدوري الألماني.

وسينتقل كوناتي البالغ من العمر 22 عاماً إلى ملعب آنفيلد بعد أربعة مواسم قضاها في الدوري الألماني مع لايبتزيغ، حيث خاض 95 مباراة وسجل أربعة أهداف.

كوناتي يمثل حالياً منتخب فرنسا تحت 21 عاماً في كأس أمم أوروبا، وخاض 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وصرح اللاعب بعد انضمامه لليفربول: "أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى نادٍ ضخم مثل ليفربول، إنها لحظة مثيرة حقًا بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا أتطلع حقًا للقاء زملائي الجدد، والموظفين والبدء في تلك المرحلة الجديدة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ينصب تركيزي على بطولة أوروبا تحت 21 عاماً مع فرنسا، ولكن بعد هذه المنافسة، أعلم أنني سألتحق بأحد أفضل الفرق في العالم وهذا يمنحني شعوراً رائعاً.

"لقد عملت بجد لسنوات عديدة للوصول إلى هذه النقطة ، لكني أود أن أقول شكراً جزيلاً للجميع في لايبزيج وجميع الأشخاص الذين عملت معهم هناك، المدربين وزملائي في الفريق وطاقم العمل وخاصة المشجعين".

وأتم إبراهيما كوناتي قائلاً: "لقد ساعدني دعم مشجعي لايبزيج على النمو خلال فترة وجودي هناك، لم أصبح لاعبًا أفضل فحسب، بل أصبحت رجلاً أفضل وسأكون دائمًا ممتنًا لذلك".