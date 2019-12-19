رسمياً: ليفربول يتعاقد مع تاكومي مينامينو

أعلن ليفربول الخميس انضمام تاكومي مينامينو إلى صفوفه من ريد بول سالزبورغ في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 7,25 مليون جنيه استرليني.

وسينضم الياباني لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 24 عاماً الى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعقد قدرت التقارير أنه لأربعة مواسم ونصف، بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه يورغن كلوب في مباراتي فريقه أمام الريدز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقاً للتقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي لفسخ عقد الياباني مع ناديه.

وأتاح فوز ليفربول حامل لقب المسابقة القارية على مستضيفه سالزبورغ بثنائية نظيفة في الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول الأسبوع الماضي، حسم تأهله إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة.

وسجل مينامينو هدفاً على ملعب آنفيلد في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

وأكد النادي في بيان "التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو"، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد الياباني ان انضمامه إلى بطل أوروبا هو بمثابة "تحقيق حلم"، مضيفاً في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد "أنا متحمس جداً لأن هذه اللحظة أصبحت حقيقة، اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي".

ونوه كلوب باللاعب الجديد، معتبراً أنه "سريع جداً وشجاع جداً، شجاع مع الكرة وأيضاً من دونها".

ويتواجد ليفربول حالياً في الدوحة حيث يشارك في كأس العالم للأندية، وفاز الأربعاء على مونتيري 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع للبديل روبرتو فيرمينو، مما أهله الى المباراة النهائية لملاقاة فلامينغو بطل أميركا الجنوبية السبت على ملعب خليفة الدولي.

وفي المؤتمر الذي تلا مباراة الأمس، سئل كلوب عما سيضيفه ميامينو الى تشكيلة بطل أوروبا، مما دفع المدرب للتوجه الى المسؤول الإعلامي لفريقه بنظرة استغراب، سائلاً إياه "هل أصبح الانتقال رسمياً؟.

ولما أجابه المسؤول بالنفي، توجه كلوب بالحديث مجدداً إلى الصحفي، قائلاً له "للأسف، ليس لاعبنا بعد، علينا انتظار ذلك".

وانضم الياباني الى صفوف سالزبورغ في يناير 2015 آتياً من صفوف سيريزو أوساكا. خاض مع الفريق 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفاً. كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفاً.