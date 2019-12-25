رسمياً: ماندجوكيتش إلى الدحيل

أعلن الدحيل رسمياً الثلاثاء، التعاقد مع ماريو ماندجوكيتش قادماً من يوفنتوس.

ورحل النجم الكرواتي عن فريق السيدة العجوز رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، إثر عدم خوضه أي لقاء هذا الموسم.

وكان الريان قد دخل في مفاوضات جادة مع ماندجوكيتش الصيف الماضي، إلا أنه عاد بعدها وأعلن توقف المفاوضات دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك.

وتنقل المهاجم المخضرم صاحب الـ 33 عاماً بين عدة أندية كرواتية قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في أوروبا صيف عام 2010 بالانضمام إلى فولفسبورغ ومنه إلى بايرن ميونيخ.

وفي صيف عام 2014، انتقل النجم الكرواتي إلى أتلتيكو مدريد لموسم وحيد، قبل أن يرتدي قميص يوفي.

وحصد الوافد الجديد إلى الدحيل عدة ألقاب أوروبية، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013 مع البافاري، وكأس العالم للأندية مع النادي نفسه عام 2014، إلى جانب لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

أما مع السيدة العجوز، فنال لقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وكأس إيطاليا 3 مرات، وكأس السوبر الإيطالي في مناسبتين.

يذكر أن الدوري القطري أصبح في المواسم الأخيرة وجهة لنجوم أوروبا المخضرمين، مثل تشافي وغابي اللذين انضما للسد قبل عدة سنوات.