رسمياً: مانشستر يونايتد يتعاقد مع كاسيميرو

أعلن مانشستر يونايتد عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا في بيان نشره النادي اليوم الجمعة وأكد من خلاله أن كل شيء يتوقف الآن على تصاريح السفر والكشف الطبي على اللاعب.

وسيحل مانشستر يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور مرحلتين حتى الآن ضيفاً على ليفربول الذي لم يحقق أي فوز بدوره أيضاً، لكنه يملك في صفوفه المصري محمد صلاح الذي أصبح التسجيل والصناعة في شباك مانشستر يونايتد هوايته المفضلة في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا بالرغم من أن اللاعب على الأغلب لن يكون قد خاض أي تدريب رفقة زملائه الجدد في الشياطين الحمر بحلول موعد المباراة.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن كاسيميرو قد اتفق مع مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية بعد حسم الشياطين الحمر لتفاصيل الصفقة مع ريال مدريد.

وبدأ البرازيلي الموسم بشكل جيد للغاية بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي مع ريال على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ما هي قيمة صفقة كاسيميرو ؟

يذكر أن كاسيميرو سينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل حوالي 60 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو على شكل متغيرات، وبعقد يمتد حتى صيف عام 2027.