رسمياً: مانشستر يونايتد يتفق مع يوفنتوس على ضم رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن توصله لاتفاق رسمي مع يوفنتوس حول ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

ويتبقى فقط الاتفاق مع الهداف المخضرم على البنود الشخصية وخضوعه للفحص الطبي وإصدار الفيزا الخاصة به.

وفاز "صاروخ ماديرا" بـ 30 لقباً خلال مسيرته حتى الآن، من ضمنها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وبطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وسجل رونالدو في حقبته الأولى مع يونايتد 118 هدفاً في 292 مباراة بجميع المسابقات.

وكان البرتغالي قد أعلم ماسيميليانو آليغري خلال الساعات الماضية أن مسيرته مع يوفي قد وصلت لنهايتها، وذلك بعد انضمامه إليه في تجربة لم تتكلل بالنجاح في عام 2018 قادماً من ريال مدريد.