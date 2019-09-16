رسمياً: مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً تجديد عقد حارس مرماه دافيد دي خيا لغاية يونيو من عام 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكانت المفاوضات من أجل تجديد عقد الدولي الإسباني ظلت محل حديث وسط وجود أنباء عن احتمالية رحيله بحلول الصيف القادم.

لكن الإعلان الرسمي اليوم والذي جاء مفاجئاً قطع الشك باليقين وأعلن معه استمرار دي خيا حتى 2023 على الأقل بقميص يونايتد.

وانضم دي خيا إلى الشياطين الحمر صيف عام 2011، وشارك معه حتى الآن في 367 مباراة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة والدوري الأوروبي مرة.

وعقب تجديد عقده، قال دي خيا أنه سعيد بالبقاء لسنوات أخرى مع مانشستر يونايتد، مؤكداً فخره بمسيرته مع الفريق حتى الآن.

وأضاف: "أنا متحمس للتحديات القادمة ولدي رغبة في مواصلة العمل هنا، أريد أن أقدم المساعدة للاعبين الشباب حتى يدركوا قيمة هذا النادي.

"أنا ملتزم بسداد الدين للجماهير التي وقفت بجوار هذا النادي في لحظات صعبة، علينا العمل من أجل إسعادهم لأنهم يستحقون ذلك".

فيما أعرب المدرب أولي غونار سولشاير عن سعادته بتجديد عقد الحارس، مؤكداً بأنه لم يشك على الإطلاق في بقاء دي خيا.

وأردف: "إنه عنصر مهم بالنسبة لنا ولا نستطيع الاستغناء عنه، وهو يعلم ذلك جيداً، لذلك لا أعتقد أنه فكر في الرحيل من الأساس".

يذكر أن اسم دي خيا ارتبط بالانتقال لريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وفقاً لتقارير إعلامية خلال الصيف.