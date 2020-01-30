رسمياً: مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديش

أعلن مانشستر يونايتد ضم لاعب الوسط برونو فيرنانديش نجم سبورتينغ لشبونة.

وكان البرتغالي الهدف الرئيسي لأولي غونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر هذا الشتاء، بعد تراجع مستوى بول بوغبا وغيابه المستمر بسبب الإصابات.

ونشر يونايتد بياناً رسمياً يعلن عن توقيع اللاعب للعقد بعد تجاوز الكشف الطبي ليصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو إلى جانب 25 مليون يورو على شكل متغيرات إضافية جاءت كالآتي: 5 ملايين يورو إضافات حسب مشاركة اللاعب، و5 ملايين حسب مشاركة مانشستر في دوري أبطال أوروبا، و15 مليون حسب جوائز اللاعب الفردية، و5.5 مليون يورو قيمة الوساطة ومصاريف إضافية للصفقة بالتساوي بين الناديين، و10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.

وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية: "توصلنا لاتفاق مع سبورتينغ، وكنت أتوقع ذلك بسبب العلاقات القوية مع الفريقين.

"سنحاول خلال الفترة المقبلة إتمام إجراءات الكشف الطبي ومنح اللاعب العقد ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق ونعلن ضمه بصورة رسمية ونهائية".