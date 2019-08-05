رسمياً: مانشستر يونايتد يضم ماغواير

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده رسمياً مع هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، في صفقة جعلت الأخير أغلى اللاعبين بمركزه.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين طوال فترة الانتقالات الصيفية حتى نجح يونايتد في حسمها.

وأعلن النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضم الدولي الإنجليزي بعقد يمتد لـ 6 مواسم مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وأصبح ماغواير بالتالي أغلى مدافع في التاريخ بعدما تخطى فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وعدة أسماء أخرى.

وتألق ماغواير خلال الموسمين الماضيين بقميص ليستر والمنتخب، مما جذب انتباه عملاقي مانشستر، لكن يونايتد كان الأكثر جدية.