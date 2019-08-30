رسمياً: مانشستر يونايتد يعير سمولينغ إلى روما

أعلن روما رسمياً عن تعاقده مع كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

جاء هذا عبر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر"، بعد تجاوز الدولي الإنجليزي للفحص الطبي الروتيني بنجاح.

وكان أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد قد أكد الانتقال من قبل خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ساوثهامبتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي: "حصل سمولينغ مؤخراً على فرصة تناقشنا بشأنها، في الوقت الحالي لدينا 6 مدافعين ولا أستطيع أن أعده بالمشاركة المنتظمة.

"أعتقد أنه سيستمتع بهذه التجربة، روما نادي كبير في بطولة عظيمة، ولم تأتِ الفرصة للكثير من اللاعبين الإنجليز للتواجد هناك، أعتقد أنه سيعود أقوى وأجهز".

يذكر أن سمولينغ كان قد انضم لمانشستر يونايتد عام 2010 قادماً من فولهام.