رسمياً: مانشستر يونايتد يمدد إعارة إيغالو

نجح مانشستر يونايتد في الحصول على موافقة شنغهاي شينهوا الصيني من أجل تمديد إعارة المهاجم أوديون إيغالو.

وكان مانشستر يونايتد قد طالب بتمديد إعارة مهاجمه النيجيري والتي من المفترض أن تنتهي في الأول من يونيو (اليوم) وفقاً لما كان متفقاً عليه.

وبسبب فيروس كورونا، لن ينتهي الموسم في بداية يونيو كما يحدث كل عام، لذلك كان مانشستر يونايتد يريد استثناء للاحتفاظ بإيغالو حتى نهاية الموسم بموعده الجديد.

وأعلن يونايتد رسمياً التوصل إلى اتفاق مع الفريق الصيني من أجل تمديد الإعارة حتى الأول من يناير.

وكشفت المصادر أمس أنه من المتوقع أن يتم الإعلان مساء الأحد أو صباح الاثنين عن تمديد الإعارة بنجاح بالنسبة للمهاجم النيجيري.

وكان أولي غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر قد لمح لذلك الأسبوع الماضي حيث قال: "كان حلماً بالنسبة لإيغالو أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وآمل أن يتمكن من إنهاء ما بدأه".

وسيتسبب التمديد في غياب إيغالو عن أغلب منافسات الموسم بالنسبة للدوري الصيني، لذلك تأخر شنغهاي شينهوا في إعطاء الموافقة.

ويمتلك مانشستر يونايتد بنداً بأحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي حال نجح النيجيري في إثبات ذاته ربما يكون تعاقداً نهائياً هاماً في فترة يعاني فيها الشياطين الحمر هجومياً.

يذكر أن مانشستر يونايتد أبرم صفقتين خلال موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع برونو فيرنانديش من سبورتينغ لشبونة، وإيغالو لكن على سبيل الإعارة.