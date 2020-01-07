رسمياً: محرز أفضل لاعب مغاربي لعام 2019

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن نتائج تصويت اختيار أفضل لاعب مغاربي لعام 2019، والتي تنافس عليها 10 لاعبين، كان منهم 6 من الجزائر، و3 من المغرب وآخر من تونس.

وأفرز هذا التصويت تتويج النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز بهذا السباق، بعد مشاركة 45 ألف مصوت في الاستفتاء الذي وضعته المجلة الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها محرز الجائزة، بعدما كان الحال كذلك عامي 2015 و2016، بعد أن تألق في تلك الفترة، مع ناديه السابق ليستر سيتي، وقاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق محرز على التونسي أنيس البدري الذي توج بالجائزة عام 2018، كما جاء تتويجه على حساب الثلاثي المغربي، حكيم زياش وأشرف حكيمي ويونس عبد الحميد، إضافة إلى مواطنيه يوسف بلايلي، ويوسف عطال، وإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني، إضافة إلى بغداد بونجاح.

وكان محرز قد تألق بشدة عام 2019، حيث قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب أمم إفريقيا في مصر بعد سنوات عجاف، كما فاز بأربعة ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها لقب البريميير ليغ.