رسمياً: محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

أعلن ليفربول رسمياً اليوم الجمعة عن تجديد عقد هدافه المصري محمد صلاح حتى صيف عام 2025 بعد أشهر من الغموض.

وسافر جوليان وارد مدير النادي الرياضي إلى جزيرة ميكونوس في اليونان واجتمع مع النجم المصري الذي يقضي عطلته هناك من أجل توقيع العقد.

وكان عقد "مو" سينتهي في صيف عام 2023، لكن الطرفين توصلا أخيراً لاتفاق سيبقي المهاجم في ملعب آنفيلد حتى يونيو من 2025.

وسيتقاضى المصري قرابة 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وبدا أن صلاح سيحترم ما تبقى من عقده بحيث ينتقل مجاناً بعد ذلك إلى فريق آخر صيف العام المقبل، لكنه سيستمر الآن مع الريدز.