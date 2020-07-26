رسمياً: منع أزارو من تمثيل أندية السعودية

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميماً لجميع أندية دوري المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، بشأن وليد أزارو، الذي أنهى عقده مع نادي الاتفاق، رافضاً تمديده لنهاية الموسم.

وكان الاتفاق قد طلب من النجم المغربي الاستمرار معه لنهاية الموسم، لكن اللاعب تمسك بالرحيل، في ظل عدم رغبة ناديه في التعاقد معه بشكل نهائي.

وأرسل الاتحاد السعودي بياناً لجميع الأندية، يؤكد خلاله منع أي نادٍ سعودي من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده لنهاية الموسم.

وجاء نص البيان كالآتي: "إشارة إلى الإيميل الوارد من إدارة الاتفاق بتاريخ 21/7/2020 المتضمن عدم موافقة وليد أزارو على تمديد عقده مع النادي لاستكمال موسم 2019/20، وحسب ما ورد في الفقرة (5) من البند الثاني من تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/6553) والتي تنص على منع أي نادٍ في المملكة من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم".

واختتم الاتحاد بيانه قائلاً: "وعليه نشعركم بعدم التفاوض أو التعاقد مع اللاعب المشار إليه أعلاه مستقبلاً كما ورد في تعميم الاتحاد السعودي المذكور أعلاه".

ومن المقرر أن يعود أزارو إلى الأهلي المصري بعد انتهاء إعارته للاتفاق، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.