رسمياً: مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي

سيستمر الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد بطل أوروبا لموسم إضافي بعد توقيعه اليوم الأربعاء على التمديد الذي توقعته وسائل الإعلام منذ فترة.

ولعب صانع الألعاب دوراً مهماً وكبيراً في فوز الفريق الملكي بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويعد مودريتش أحد أفضل النجوم المعاصرين في تاريخ ريال مدريد، كما أنه ظفر بلقب جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.

ورغم بلوغه 36 عاماً من العمر، إلا أن النجم الكرواتي ما زال يقدم مستويات استثنائية جعلت المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتمد عليه بشكل رئيسي منذ عودته للإشراف على الفريق الملكي الصيف الماضي.

وكان لاعب خط الوسط قد أكد خلال احتفالات الفوز بلقب دوري الأبطال أنه مستمر في ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث قال حينها: "أراكم الموسم القادم هنا."