رسمياً: مورينيو يتولى تدريب توتنهام

تولى جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، تدريب توتنهام بصورة رسمية خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو.

وكان النادي قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني أمس، الثلاثاء، بسبب سوء النتائج.

وكشف توتنهام في بيان رسمي عن التوقيع مع مورينيو بعقد يمتد حتى 2023 ليكون سبيرز ثالث تجربة له في إنجلترا.

وقال البرتغالي في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا متحمس لتدريب توتنهام، فهو فريق عظيم بإرث رائع ولديه جمهور حماسي للغاية كما أنه يمتلك عناصر رائعة يسعدني العمل معها".

أما داني ليفي، رئيس سبيرز، فعلق بقوله: "بعد التعاقد مع جوزيه أصبح لدينا أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ كرة القدم ولديه وفرة من الخبرات التي قد تلهم اللاعبين بجانب عبقريته الفنية. حقق الألقاب في كل مكان ذهب له ونؤمن بقدرته على تصحيح المسار".

ويتمتع صاحب الـ 56 عاماً بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي إذ حقق اللقب 3 مرات مع تشيلسي، كما تولى تدريب مانشستر يونايتد لموسمين ونصف.

ويحتل توتنهام المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي ولم يحقق سوى 3 انتصارات فقط حتى الآن هذا الموسم.

وكان الموقع الرسمي للنادي قد وجّه الشكر لبوتشيتينو على الفترة التي قضاها مع النادي مؤكداً أن الوقت حان للتغيير.

يذكر أن ديلي آلي كان أول اللاعبين الذين ودعوا بوتشيتينو بعد إقالته.