رسمياً: ميسي أفضل مهاجم في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا عن موسم 2018-2019.

جاء هذا بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وساديو ماني نجم ليفربول وبطل المسابقة مع فريقه.

في المركز الرابع أتى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بـ 83 نقطة، تلاه دوسان تاديتش نجم أياكس بـ 35 نقطة، ثم رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي بـ 15 نقطة في المركز السادس.

وفي المركز السابع حل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بـ 10 نقط، ثم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بـ 9 نقاط في المركز الثامن بالتساوي مه هاري كاين نجم توتنهام هوتسبير.

أخيراً جاء ليروي ساني جناح مانشستر سيتي في المركز السادس بـ 10 نقاط.

يذكر أن ليفربول بطل دوري الأبطال احتكر جازئي أفضل حارس ومدافع بفضل أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، فيما ذهبت جائزة الوسط إلى فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الحالي عن موسمه السابق مع أياكس.