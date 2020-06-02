رسمياً: ميسي باقٍ في برشلونة حتى 2021

أصبح من المؤكد بقاء النجم ليونيل ميسي مع برشلونة حتى نهاية موسم 2021 بعد انتهاء فاعلية البند في عقده الذي يتيح له الرحيل عن فريقه مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب شبكة "إس إس بي إن" الأميركية، فإن انتهاء البند الذي يتيح للأرجنتيني الرحيل في الصيف مجاناً يعني استمراره في كامب ناو لموسم آخر ليصبح بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ للانضمام إليه بداية من يناير القادم.

وأشارت الشبكة أن البلاوغرانا يسعى بدوره لإقناع ميسي بالبقاء وتجديد عقده للبقاء لما بعد 2021.

وكان ميسي قد تحدث في أكثر من مناسبة عن تفضيله البقاء مع برشلونة حتى اعتزاله حتى وإن كان يرغب من داخل في تمثيل نادي طفولته نيولز أولد بويز، إلا أن حياة أسرته واستقرارها في كتالونيا يجعله يفضل البقاء مع البارسا.