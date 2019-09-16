رسمياً: ميسي جاهز لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن برشلونة رسمياً جاهزية ليونيل ميسي للمشاركة في المباراة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند غداً ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وغاب الأرجنتيني عن جميع المباريات التي خاضها البارسا في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم بداعي الإصابة.

وعقب مباراة فالنسيا التي أقيمت السبت الماضي والتي فاز فيها الفريق الكتالوني على ضيفه بخماسية لهدفين، ترك المدرب إيرنيستو فالفيردي الأمر معلقاً فيما يتعلق بمشاركة "ليو" في المواجهة المنتظرة أمام وصيف بطل الدوري الألماني.

وقال فالفيردي حينها: "سنرى ما سيحدث وسنأخذ الأمور يوماً بيوم وسنرى حالته في التدريبات، غياب ليونيل ميسي عن الفريق صعب للغاية لأنه دائماً ما يجد الحلول بالنسبة لنا في المباريات المعقدة".

ولكن قبل المباراة بيوم واحد، استدعى برشلونة ميسي على رأس قائمته من أجل مواجهة دورتموند.

يذكر أن ميسي عاد للتدريبات الجماعية أمس بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة بشكل طبيعي.