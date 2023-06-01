رسمياً: ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان

أكد كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

يتزامن الحديث عن مستقبل "ليو" مع عرض ضخم وغير مسبوق سينقله للعب في المملكة العربية السعودية في صفوف الهلال.

ماذا قال غالتيه عن ميسي ؟

أكد المدير الفني في تصريحات إعلامية: "حظيت بفرصة تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون مباراة ليو الأخيرة معنا على أرضية ملعب بارك دي برانس أمام كليرمون (في الثالث من يونيو)."

وارتبط الأيقونة الأرجنتينية بعودة عاطفية محتملة إلى برشلونة الذي تألق في صفوفه، إضافة لإنتر ميامي الأميركي وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن صاحب الـ 35 عاماً ظفر ببطولة كأس العالم قطر 2022 وأثبت خلاله أنه من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.