رسمياً: ميسي "لاعب حر"... تعرف على آخر تطورات تجديد عقده

لأول مرة منذ عام 2000، بات الأسطورة ليونيل ميسي دون عقد مع برشلونة، الأمر الذي يجعله قادراً على الانتقال لأي وجهة جديدة إن رغب بذلك.

وأصبح نجم منتخب الأرجنتين مع بداية الشهر الجاري حراً في الانتقال لأي ناد، عقب انتهاء عقده مع البارسا، رغم تقارير تحدثت عن إمكانية توقيع "البرغوث" على عقد جديد قبل نهاية الشهر المنصرم.

وتثار شكوك حول إمكانية تجديد ميسي لعقده في هذا التوقيت، حيث يخوض غمار منافسات بطولة كوبا أميركا في البرازيل وقاد منتخب بلاده الأرجنتين إلى ربع النهائي.

محادثات تجديد عقد ميسي

يواصل الجانبان وفقاً لموقع "جول" المحادثات، حيث تواصل رئيس برشلونة جوان لابورتا مع خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله.

ونظراً لطبيعة مطالب "ليو" والوضع المالي للنادي الكتالوني، يرى مراقبون أن تجديد العقد لا يزال أمراً صعباً على المدى القريب.

ويناقش البلاوغرانا ووكيل الهداف الأرجنتيني أموراً مالية وضريبية، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية لصوره.

وإلى جانب النواحي المالية، تشير تقارير إلى أن ميسي يريد تأكيداً من برشلونة على توفير لاعبين يشكلون فريقاً قادراً على التنافس وإحراز الألقاب في الموسم القادم، إذ أن البارسا لم يستطع المنافسة فعلياً على الألقاب الموسم المنصرم.

تعقد صفقة التجديد

ويضيف تحول ميسي "للاعب حر"، مزيداً من التعقيد لوضع عقده، ففي حال نجاح برشلونة بالتوقيع مجدداً مع اللاعب، سيتعين عليه التسجيل في الليغا كتعاقد جديد، الأمر الذي سيفرض على النادي الكتالوني قيوداً لملاءمة وضع اللاعب في إطار اللوائح المالية الخاصة بالدوري الإسباني.

وبالفعل فقد حذر رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، برشلونة من ضرورة خفض رواتب لاعبيه، وإلا فلن يتمكنوا من تسجيل "ليو" قبل موسم 2021-22.

وما يصعّب مسألة تجديد العقد، مشاركة المهاجم في كوبا أميركا، حيث يطمح للفوز باللقب، علماً بأن منتخب بلاده سيقابل إكوادور في ربع النهائي.

وتشير تسريبات إلى أن إدارة برشلونة واثقة من توقيع ميسي على عقد جديد، رغم التعقيدات التي باتت مصاحبة لمسألة التجديد.

تجديد العقد يعد الحلم الأكبر للنادي الكتالوني وعشاقه حول العالم، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني، والتي ستجعل برشلونة يفقد الكثير من بريقه ورونقه وربما جماهيره، لو قرر القائد التاريخي وضع حدٍ لمشواره مع البلاوغرانا.