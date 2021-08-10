رسمياً: ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان

انضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان رسمياً يوم الثلاثاء في عقد يمتد لموسمين مع إمكانية تمديده لموسم آخر.

وأعلن النادي الفرنسي عبر منصاته الرسمية التعاقد مع الهداف التاريخي لبرشلونة.

وسيتقاضى النجم البالغ من العمر 34 عاماً قرابة 35 مليون يورو سنوياً وفقاً لتقارير إعلامية.

كما سيرتدي القميص رقم 30 بعدما اعتاد على حمل الرقم 10 في البارسا.

ميسي (المصدر: حساب باريس سان جيرمان الرسمي على تويتر)



وصعق عالم كرة القدم يوم الخميس الماضي حين أعلن برشلونة أنه لن يتمكن من تجديد عقد قائده الأسطوري، ليخرج "ليو" يوم الأحد مؤكداً رحيله في خطاب مؤثر بكى خلاله وبدا تأثره الشديد نتيجة رحيله غير المتوقع.

يذكر أن باريس سان جيرمان يراهن على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في ظل ضم ميسي وتواجد نيمار وكيليان مبابي في خط الهجوم.