رسمياً: ميلان يتعاقد مع بن ناصر

أعلن ميلان رسمياً التعاقد مع النجم اسماعيل بن ناصر القادم من جاره إيمبولي بعد فترة من المفاوضات.

وتألق الجزائري في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي فاز بلقبها صحبة منتخب بلاده، وتوج بجائزة أفضل لاعب فيها.

ونشر الروسونيري عبر حساباته المختلفة على وسائل التواصل نبأ التعاقد مع بن ناصر، عبر فيديو دعائي أعلن فيه انضمام اللاعب وتوقيعه على عقدٍ يمتد حتى 2024.

وخضع بن ناصر للفحوصات الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر بأمم إفريقيا، لكن الإعلان الرسمي تأخر حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية وفقاً للتقارير.

وشهدت المفاوضات بين ميلان والنجم الجزائري عدة جلسات لتحديد الراتب الشخصي والحصول على موافقة آرسنال الذي يملك حق تقديم عرض لضمه وفقاً لشروط بيعه إلى إيمبولي.

وكانت التقارير قد ذكرت أن بن ناصر انضم لميلان مقابل قرابة 16 مليون يورو.

بدأ بن ناصر مشواره مع آرليس، قبل الانتقال إلى آرسنال في 2015، ثم رحل إلى إيمبولي في 2017 حيث تألق ولفت الانتباه رغم هبوط الفريق الموسم الماضي.