رسمياً: ميلان يتعاقد مع دي كايتلار

أعلن أي سي ميلان بطل إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع النجم الدولي البلجيكي الشاب شارل دي كايتلار قادماً من كلوب بروج عقب أسابيع من المفاوضات.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 32 مليون يورو إضافة لثلاثة ملايين أخرى على شكل مكافآت.

وسيوقع البلجيكي الصاعد على عقد لمدة 5 مواسم، على أن يرتدي القميص رقم 90.

وسجل صاحب الـ 21 عاماً الموهوب مع كلوب بروج 14 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى خلال 33 مباراة الموسم الماضي في جميع البطولات.

ويتميز دي كايتلار الذي كان ليدز يونايتد يطارده أيضاً بقدرته على اللعب وراء المهاجمين مباشرة، أو كلاعب خط وسط مهاجم أو على الجناحين وهي جميعها مراكز تحتاج للتعزيز في ميلان .

وخاض النجم الصاعد أول مباراة رسمية له مع منتخب بلجيكا في نوفمبر من عام 2020 ومثل بلاده في 8 مناسبات حتى الآن سجل خلالها هدفاً وحيداً.