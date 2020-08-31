رسمياً: ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش

أعلن ميلان بشكل رسمي عن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش لموسم واحد.

جاء هذا في بيان أصدره النادي وأكد خلاله أن الهداف السويدي سيستمر مع الفريق الموسم القادم.

وكشفت تقارير أن إبراهيموفيتش سيتقاضى 7 ملايين يورو سنوياً.

وانضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي وقاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وكانت تقارير تشير إلى إمكانية رحيل السويدي نهاية الموسم الجاري والعودة إلى بلاده، لكن صاحب الـ 38 عاماً فضل البقاء مع الروسونيري.

وسجل إبراهيموفيتش 10 أهداف وصنع 5 في 18 مباراة خاضها مع ميلان منذ قدومه في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.