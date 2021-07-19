رسمياً: ميلان يضم براهيم دياز لموسمين على سبيل الإعارة

أعلن ميلان في بيان نشره عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع النجم الصاعد براهيم دياز من ريال مدريد لموسمين على سبيل الإعارة.

وخاض الإسباني الشاب الموسم المنصرم مع الروسونيري أيضاً معاراً من النادي الملكي، ونجح في إثبات نفسه في ميلانو.

لكن ما قدمه في الدوري الإيطالي لم يقنع إدارة ريال بإعادته للعمل تحت إشراف كارلو أنشيلوتي، ليسهل ذلك من بقائه مع النادي اللومباردي.

وشارك صاحب الـ 21 عاماً الذي سبق له ارتداء قميص مانشستر سيتي في 39 مباراة مع ميلان في جميع البطولات.

ريال مدريد لن يبيع دياز

وأبقى ريال مدريد مع ذلك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استعادة لاعب الوسط المهاجم كونه لم يضع شرطاً في عقد الإعارة يسمح للروسونيري بالتعاقد مع اللاعب بصفة دائمة بعد موسمين.