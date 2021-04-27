رسمياً: ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الموسم القادم

أعلن لايبتزيغ رسمياً عن انتهاء علاقته مع المدرب يوليان ناغلسمان بعد نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في بيان أصدره النادي وأكد خلاله أن الموسم الجاري سيكون الأخير للمدير الفني الشاب، على أن يتولى تدريب بايرن ميونيخ من بداية الموسم القادم.

وكتب النادي في بيانه: "سيغادر يوليان ناغلسمان لايبتزيغ في 30 يونيو 2021 بعد موسمين ناجحين، وسيكون صاحب الـ 33 عاماً المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ لموسم 2021-2022".

وتلقى ناغلسمان إشادة واسعة من قبل رئيس النادي والمدير التنفيذي على ما قدمه في الأشهر الماضية وتمنوا له التوفيق.

وأكدت تقارير أن راتب ناغلسمان في بايرن ميونيخ سيكون 15 مليون يورو، وقد يرتفع لـ 25 مليون مع الإضافات، مما يجعله المدرب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

وسيرتبط المدير الفني الشاب مع بايرن ميونيخ بعقد يمتد حتى صيف عام 2026 وفقاً لبيان نشره بايرن ميونيخ.