رسمياً: نافاس إلى سان جيرمان وريال يستعير آريولا

أعلن باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات الحارس كايلور نافاس قادماً من ريال مدريد.

وأكد النادي في بيان رسمي أن الدولي الكوستاريكي سينضم لصفوفه بشكل فوري وسيتواجد معه بداية من اليوم.

وكانت تقارير قد أكدت أن الصفقة كلفت سان جيرمان حوالي 15 مليون يورو دفعها لنظيره ريال مدريد لشراء المدة المتبقية في عقده مع الملكي.

ودخل الحارس ألفونس آريولا في الصفقة على سبيل الإعارة لريال مدريد ولموسم واحد فقط ليعوض رحيل نافاس.

وكان الكوستاريكي قد ودع زملاءه في ريال مدريد أمس عقب التعادل بهدفين لمثلهما مع فياريال ضمن لقاءات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

يذكر أن نافاس انضم لريال مدريد عام 2014 بعد تأقله مع منتخب بلاده في كأس العالم وحقق العديد من الألقاب مع الملكي.