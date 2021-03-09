رسمياً: نيمار يغيب عن مواجهة سان جيرمان وبرشلونة

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً غياب النجم نيمار عن مواجهة برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

ونشر النادي بياناً رسمياً جاء فيه: "لن يشارك نيمار أمام برشلونة، وسيستمر في البرنامج التأهيلي المنفرد الخاص به، وسنصدر بياناً آخر في الأيام المقبلة".

وكان المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو قد فضل عدم إشراك نيمار أيضاً في لقاء الباريسي الأخير أمام بريست في كأس فرنسا السبت المنصرم.

وعاد اللاعب للتدريبات على العشب بشكل منفرد مطلع الشهر الجاري، لكن المدرب أراد التأني في عودته.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام نظيره مرسيليا.

يذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان في كامب ناو انتهى بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف لهدف.