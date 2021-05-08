رسمياً: نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

أعلن باريس سان جيرمان عن تمديد عقد نجمه نيمار دا سيلفا لمدة 3 مواسم قادمة.

وأكد النادي الباريسي بشكل رسمي، توصله لاتفاق مع النجم البرازيلي، لتمديد عقده حتى عام 2025.

وانضم نيمار لسان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار 112 مباراة مع باريس سان جيرمان، أحرز خلالها 85 هدفاً وصنع 51 هدفاً، وفاز معه بـ 9 بطولات.

وقال نيمار عقب تمديد عقده: "يشرفني أن تستمر المغامرة مع باريس سان جيرمان، أنا سعيد للغاية في باريس، إنه شيء رائع أن أكون ضمن هذه المجموعة من اللاعبين، وأن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي".

واختتم النجم البرازيلي: "هذه الأشياء التي جعلتني أؤمن بهذا المشروع الرائع، لذلك أنا سعيد بتمديد عقدي، وأتمنى أن أفوز بالعديد من البطولات هنا".