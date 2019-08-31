رسمياً: هازارد يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.

جاء تتويج الدولي البلجيكي بهذه الجائزة بعد أن قاد تشيلسي للحصول على لقب البطولة الموسم الماضي 2018-2019 على حساب آرسنال في نهائي مدينة باكو.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً منافسات البطولة بتسجيل هدفين فقط، فيما توج أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش بجائزة أفضل هداف بعد أن سجل كلاهما (11 هدفاً) الموسم الماضي.

وجرى الإعلان عن جائزة أفضل لاعب وهداف في الدوري الأوروبي لكرة القدم 2018-2019، وذلك قبل إجراء قرعة مرحلة المجموعات في موناكو للموسم القادم 2019-2020.

وجاء هازارد في المركز الأول في قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الأوروبي الموسم الماضي برصيد (340) نقطة، وجيرو (119) نقطة، فيما جاء يوفيتش ثالثاً برصيد (94) نقطة.