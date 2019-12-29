رسمياً: هالاند ينتقل إلى بوروسيا دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند عن تعاقده بشكل رسمي مع إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ، بعقد يمتد حتى 2024.

وبرز النرويجي كأحد أفضل المهاجمين الشبان في أوروبا مع بداية الموسم، إذ سجل 28 هدفاً خلال 22 مباراة، منهم 8 أهداف بدوري أبطال أوروبا ليكون ثاني هدافي البطولة بعد روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على صاحب الـ 18 عاماً، فارتبط اسم الدولي النرويجي بيوفنتوس ولايبتزيغ وكذلك مانشستر يونايتد، غير أن نادي مقاطعة فيستيفاليا تمكن في النهاية من حسم الصفقة لصالحه.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما يصل إلى 20 مليون يورو كنتيجة للشرط الجزائي الموجود في عقده مع سالزبورج، على أن ينضم إلى سيغنال إيدونا بارك من يوم 3 يناير المقبل.

وبعد إتمام الصفقة، تحدث هالاند للموقع الرسمي لدورتموند: "أجريت مناقشات مكثفة مع النادي والإدارة، خصوصاً هانز يواخيم فاتسكه ومايكل زورك ولوسيان فافر. منذ البداية، كان لدي هذا الشعور بأني أود الانضمام إلى هذا النادي".

كما أضاف "أريد أن أذهب إلى هذا الإتجاه وأن ألعب كرة القدم في هذا الجو المدهش الموجود في دورتموند وسط 80 ألف متفرج في كل مباراة. أنا بالفعل متحمس للغاية من أجل ذلك.".

أما فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قال "على الرغم من العديد من العروض من مختلف الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن هالاند اختار في النهاية الانضمام إلينا بعد ما أظهرناه من آفاق في دورتموند. أثمر ثباتنا بالفعل".

يذكر أن دورتموند يعاني في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد لديهم سوى باكو آلكاسير والذي يعاني دائماً من الإصابات، مما يجعل مركز هالاند في تشكيلة فافر مضموناً.