رسمياً: هيرفي رونار يتولى تدريب منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع هيرفي رونار، لقيادة تدريب المنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وسيقود الفرنسي تدريب الأخضر خلفاً لخوان أنتونيو بيتزي، الذي رحل بعد انتهاء مشوار الأخضر في كأس أمم آسيا 2019، وأيضاً لنهاية عقده.

وأعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع رونار الذي قادم منتخب المغرب لدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2019 قبل الخروج المفاجىء والمبكر أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح.