  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. رسمياً: هيرفي رونار يتولى تدريب منتخب السعودية

رسمياً: هيرفي رونار يتولى تدريب منتخب السعودية

منشور 29 تمّوز / يوليو 2019 - 05:17
هيرفي رونار
هيرفي رونار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع هيرفي رونار، لقيادة تدريب المنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وسيقود الفرنسي تدريب الأخضر خلفاً لخوان أنتونيو بيتزي، الذي رحل بعد انتهاء مشوار الأخضر في كأس أمم آسيا 2019، وأيضاً لنهاية عقده.

وأعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع رونار الذي قادم منتخب المغرب لدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2019 قبل الخروج المفاجىء والمبكر أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح.

كلمات دالة:هيرفي رونارمنتخب المغربمنتخب السعودية

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019 Goal.com All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن