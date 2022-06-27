رسمياً: وهبي الخزري ينتقل إلى مونبيليه

أعلن مونبيليه عن تعاقده مع النجم الدولي التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان وذلك في صفقة انتقال حر مساء اليوم الاثنين.

وانتقل صاحب الـ 31 عاماً إلى الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري الفرنسي محتلاً المركز الثالث عشر.

بدوره، سقط سانت إيتيان صاحب التتويجات الأكبر باللقب بالتساوي مع باريس سان جيرمان برصيد 10 مرات لكلٍ منهما لأول مرة منذ عام 2001.

وخاض الخزري 4 مواسم بقميص فريقه السابق زار الشباك خلالها 37 مرة في 114 مباراة في جميع البطولات.

وخاض نجم منتخب تونس مع سانت إيتيان 33 لقاء الموسم المنصر سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

يذكر أن اللاعب مرشح للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري.