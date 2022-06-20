رسمياً: ويست هام يتعاقد مع المغربي نايف أكرد

أعلن ويست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين عن تعاقده مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد قادماً من رين الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليون جنيه استرليني.

وقضى النجم البالغ من العمر 26 عاماً موسمين مع النادي الفرنسي قبل أن يوافق على عقدٍ يمتد لخمسة مواسم مع الهامرز.

وكشف ديفيد مويس مدرب الفريق الإنجليزي أنه تابع أكرد لفترة ليست بالقصيرة ووضعه ضمن الأهداف التعاقدية لموسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وسيشكل المغربي إضافة مميزة لخط دفاع الفريق اللندني وفقاً للمدير الفني الاسكتلندي.

واحتل ويست هام يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وقدم مستويات استثنائية جعلته يقارع كبار البطولة ويحرجهم في عدة مناسبات.

وخاض المدافع المتألق 40 مباراة مع رين الموسم الماضي في جميع البطولات سجل خلالها 4 أهداف كما صنع 3 أهداف أخرى.