رسمياً: يورتشيتش يتولى تدريب النصر الإماراتي

أعلن النصر تعاقده مع كرونوسلاف يورتشيتش لخلافة كايو زاناردي في تدريب الفريق الإماراتي.

ليست هذه التجربة الأولى للمدير الفني الكرواتي في الخليج العربي، إذ أنه قاد النصر السعودي خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الماضي، كما تولى أشرف كذلك على بني ياس الموسم الماضي وحقق معه نتائج ممتازة لكنه فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده هذا الصيف.

وكان النصر قد أعلن إقالة زاناردي نهاية سبتمبر الماضي بعد البداية السيئة للموسم، إذ فشل الفريق في جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة في دوري الخليج العربي الإماراتي، كما أنه يتذيل مجموعته في كأس الخليج العربي بأربع نقاط من 4 مباريات.

ولم يوضح النادي تفاصيل التعاقد مع صاحب الـ 49 عاماً، واكتفى بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" كشف خلاله توقيع يورتشيتش على العقد.

يُذكر أن يورتشيتش كان ضمن منتخب كرواتيا الفائز ببرونزية كأس العالم 1998، وقد نجح في قيادة دينامو زاغرب للفوز بلقب الدوري الكرواتي 3 مرات خلال الفترة من 2008 وحتى 2013.