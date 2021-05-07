رسمياً: يويفا يسامح المتراجعين عن دوري السوبر وتصعيد خطير ضد البقية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الموافقة على إجراءات إعادة دمج تسعة أندية كانت أعضاء مؤسسة فيما سمي بـ "دوري السوبر الأوروبي" بعد انسحابها من البطولة، مع تطبيق عقوبات خفيفة.

وفي الوقت ذاته، ستحال مسألة الأندية الأخرى المشاركة في دوري السوبر حتى الآن والتي لم تعلن انسحابها وما زالت تتمسك بالبطولة إلى الهيئات التأديبية المختصة في يويفا.

وتم تأكيد انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي لكن سيتم معاقبتها بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بها فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لموسم واحد فقط.

وسيتم إجبار كل نادٍ من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية وأي محاولة أخرى للانفصال من يويفا ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.

ولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط، لكن تم إلغاؤه في ساعاته الأولى لينتهي خلال 48 ساعة.

الأندية المؤسسة هي يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي.

وأعلنت جميع الأندية انسحابها باستثناء ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهي من ستنطبق عليها العقوبات الأكبر بعد إحالة ملفاتها للهيئات التأديبية المختصة، في عقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال.

وقال أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قلت في مؤتمر يويفا قبل أسبوعين أن الأمر يتطلب منظمة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خاصة بعد المستجدات الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأندية فعلت ذلك بالضبط.

"فعلوا ذلك بقبول التزاماتهم واستعدادهم لإصلاح الاضطراب الذي تسببوا فيه، يريد يويفا وضع هذا الفصل وراءه والمضي قدماً بروح إيجابية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة بحق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها منذ إعلان الأندية المؤسسة موقفها، لكن لم يحدث شيء بشكل رسمي قبل اليوم.