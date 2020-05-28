رسمياً: إصابة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري بفيروس كورونا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نتيجة عينة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وانتشر فيروس كورونا خلال الفترة الماضية حول العالم بشكل سريع مما أدى لتوقف الأنشطة الرياضية خوفاً على سلامة المعنيين.

وجاءت نتيجة سعد إيجابية بإصابته بفيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة داخل مقر الاتحاد من وقاية وتطهير.

وجاء بيان أصدره الاتحاد على النحو التالي: "جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عدداً من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

"من المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسمياً في مواجهة الفيروس".