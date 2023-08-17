رسميا: الهلال السعودي يضم ياسين بونو

أعلن الهلال السعودي ليلة الخميس عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني.

ورحب "الزعيم" بصاحب الـ 32 عاماً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بمقطع فيديو ظهر فيه اللاعب بقميص فريقه الجديد، مع تعليق: "ديما هلال... ديما أزرق".

وأشار الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في وقت سابق إلى أن العقد المبرم بين الحارس المغربي والنادي السعودي يمتد لـ 3 مواسم.

وسيتم تقديم بونو في حفل ضخم يوم السبت المقبل رفقة التعاقد الآخر النجم البرازيلي نيمار جونيور القادم من باريس سان جيرمان.

يذكر أن الحارس العملاق خاض مباراته الأخيرة مع إشبيلية ليلة الأربعاء على لقب السوبر الأوروبي والتي خسرها الفريق الأندلسي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.