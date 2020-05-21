تم سحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى إلى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في رسم ساخر لكورونا مستوحى من شعار الأولمبياد يثير الجدل، من التداول الخميس، بعدما أثار جدلاً وانتقادات من اللجنة المنظمة.

يمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية صيف العام الحالي، وتم تأجيلها إلى صيف العام المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضاً انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان.

وأعلن رئيس النادي خلدون الأزهري الخميس، أن النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قوياً" بما يكفي.

وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ماسا تاكايا قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبراً في تصريحات للصحفيين الاثنين أنه "مخيب للآمال بشكل كبير".

كما رأى أن الرسم يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيراً إلى أن مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها اللجنة المنظمة مشاكل متعلقة بشعار دورة الألعاب، إذ سبق لها أن اضطرت للتخلي عن التصميم الأولي بعدما شكا مصمم بلجيكي من أنه "شبه مطابق" لتصميمه لمسرح في مدينة لييج.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أعلنتا في 24 مارس الماضي، تأجيل دورة الألعاب إلى العام المقبل، بعد مطالبات واسعة بذلك من رياضيين واتحادات كبرى نظرا لصعوبة القيام بالتحضيرات في ظل القيود الصحية وتلك المفروضة على حركة التنقل والسفر، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وستقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.