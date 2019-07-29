رغبة ديبالا بالبقاء في يوفنتوس تصطدم بضم لوكاكو

أكدت تقارير إيطالية الأحد أن المهاجم باولو ديبالا يريد الحفاظ على مركزه في يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، رغم وجود أخبار تشير إلى احتمال عرضه ضمن صفقة لضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد.

وأفادت شبكة “سكاي إيتاليا” بأن المهاجم الأرجنتيني البالغ 25 عاماً “يريد أن يبقى في يوفنتوس ويقاتل من أجل مركزه تحت إشراف ماوريتسيو ساري”، الذي تولى بعد نهاية الموسم الماضي مقاليد الإدارة الفنية لنادي السيدة العجوز قادماً من تشيلسي خلفاً لماسيميليانو آليغري.

وأشارت الشبكة إلى أن “يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، وهو على استعداد لإدراج المهاجم الأرجنتيني كجزء من هذه الصفقة”، لكن الأخير “يريد أن يبقى في تورينو، وقد يعود من إجازته الصيفية قبل الموعد المحدد، ليبدأ التأقلم بشكل مبكر مع الأساليب التدريبية لساري”.

في موسم انتقالات ساخنة كالتي يعيشها الدوري الإيطالي هذه الصائفة وخصوصاً للبطل يوفنتوس، يصعب على بعض اللاعبين توقع مستقبلهم خصوصاً لأولئك المطلوبين من أكثر من نادٍ وفق ما يشير إلى ذلك خبراء ومحللون.

وبالموازاة مع رغبة الإدارة الفنية للفريق الإيطالي في بيع بعض الوجوه المطلوبة، خصوصاً إذا كان السعر مغرياً، فإن محللين يؤكدون أنه لا بد من أخذ رأي هذا النجم أو ذاك قبل المصادقة على عقد أي صفقة.

وفي نادٍ مثل يوفنتوس يعتبره الكثيرون بمثابة عملاق سوق التعاقدات في الموسمين الماضيين في أوروبا، فإن رغبة أي لاعب تكون معلقة دائماً على الحفاظ على مستقبله والانسجام مع المجموعة، خصوصاً وأن السيدة العجوز أصبح وجهة لنجوم كبار في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يلتحق ديبالا بصفوف الفريق في الخامس من الشهر القادم استعداداً للموسم الجديد، علماً وأن النادي منحه إجازة إضافية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015 حين انضم إلى صفوفه قادماً من باليرمو. وقدم الأرجنتيني أداءً متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام المهاجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

وفي المقابل، انضم لوكاكو إلى صفوف يونايتد قادماً من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ 75 مليون جنيه استرليني، وشكلت حينها رقماً قياسياً لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين.

لكنه يشكل في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لا سيما إلى إيطاليا حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو أن أعلن في يوليو أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي “الشياطين الحمر” لضم الدولي البلجيكي.

لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضاً أولياً من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه من أجل اللاعب، وأن النادي الإنجليزي يريد على الأقل الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته.

وارتبط اسم ديبالا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ هذا الصيف، لكن تسارع وتيرة الأخبار المرتبطة بهذا النجم يجعل من الصعب تصديق أي خبر قد يربط الأرجنتيني بهذا الفريق أو ذاك.

استناداً إلى ما ذكره تقرير إيطالي السبت، فإن توتنهام يبدو الأقرب إلى ضم نجم يوفنتوس. وقال التقرير أن سبيرز يحاول ضم ديبالا بعدما انطلقت المفاوضات بين الطرفين منذ فترة، وذلك بهدف تعزيز آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بداية الأمر بدا وأن ديبالا البالغ من العمر 25 عاماً لا يرغب في ترك يوفنتوس، لكن صحيفة “توتو سبورت” أكدت السبت أن اللاعب الأرجنتيني غيّر رأيه بعد جلسة محادثات مع المدرب الجديد ساري.

وصرح ساري في وقت سابق بأنه يرى مجالا لوجود دور مهم لديبالا في تشكيلة يوفنتوس كمهاجم وهمي، لكن لاعب باليرمو سابقاً ليس مقتنعاً بهذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن ديبالا لن يمانع الانتقال إلى توتنهام في حال وافق الأخير على تلبية مطالب يوفنتوس المالية البالغة 80 مليون جنيه.

وقدم توتنهام عرضاً أولياً قيمته 45 مليون جنيه، قوبل بالرفض من قبل يوفنتوس، لكن من المتوقع أن يقدم عرضاً جديداً في ظل المؤشرات الإيجابية التي تلقاها من اللاعب نفسه.

ويواجه توتنهام منافسة في هذا السباق من قبل مانشستر يونايتد، الذي أبدى اهتمامه بضم ديبالا، لكنه ينتظر نتيجة المفاوضات مع إنتر ميلان بشأن الاستغناء له عن لوكاكو، كي يحصل على التمويل اللازم لبدء المفاوضات الرسمية.

ووفقا لتقرير إنجليزي آخر فقد تواصل مسؤولو سبيرز مع نظرائهم في يوفي من أجل التعاقد مع ديبالا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الخميس الماضي أن توتنهام عرض على يوفنتوس 80 مليون جنيه من أجل الفوز بخدمات الأرجنتيني.

ويبدو سبيرز على استعداد لتحطيم الرقم القياسي لقيمة صفقاتهم من أجل إحضار لاعب يوفي إلى شمال لندن.

وعانى ديبالا منذ وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث ابتعد عن المشاركة الأساسية وسجل 10 أهداف فقط في الموسم الماضي، ويعتقد أن البيانكونيري مستعد لتلقي العروض بشأنه.

وتعاقد توتنهام هذا الصيف مع تانغاي ندومبيلي من ليون مقابل 65 مليون جنيه والآن بات على استعداد لجلب ديبالا لتكوين شراكة قوية مع هاري كاين.

وتغير تفكير إدارة توتنهام وطموحها منذ أن تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي حيث تركز حالياً على كيفية تحقيق الألقاب من خلال تكوين فريق قوي.

ويعتبر ديبالا هدفاً للعديد من الأندية الكبرى الأخرى مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ.

وكان تقرير إيطالي أشار الأسبوع الماضي إلى أن ديبالا وافق على فكرة الرحيل من البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.